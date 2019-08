Shiten të gjitha biletat për ndeshjen Kosovë – Çeki, gati dy milionë klikime u bënë për vetëm 15 minuta

Për pak minuta janë shitur të gjitha biletat për ndeshjen mes Kosovës dhe Çekisë në kualifikueset për Euro 2020. Lajmin e ka konfirmuar edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, që ka thënë se si rezultat i kërkesave të shumta ka pasur probleme me sistemin online të biletave.

Ai ka bërë të ditur se për vetëm 15 minuta pas daljes së biletave në shitje, në platformën “tiks.app” janë bërë gati dy milionë klikime.

“Brenda 15 minutave, 1 milionë e 800 mijë klikime janë bërë në sistem për të blerë bileta online. Ka pasur probleme me sistem, dhe kjo ka ardhur edhe si rezultat i kërkesave të shumta, por edhe për shkak të një problemi të një kablloje të internetit. Si do që të jetë, të gjitha biletat janë shitur brenda dy orëve. Kjo është diçka e jashtëzakonshme. Ky interesim i madh i popullit, po vjen si rezultat i lojërave të mira që po bëjnë djemtë në fushë dhe ne jemi krenarë me ta”, ka thënë Ademi për KTV-në.

Takimi Kosovë – Çeki zhvillohet më 7 shtator në stadiumin “Fadil Vokrri” me fillim nga ora 15:00. Kosova dhe Çekia janë pjesë e Grupit A kualifikues për Euro 2020. Pas tri xhirove, çekët janë në pozitën e dytë me gjashtë pikë, aq sa ka edhe Anglia në pozitën e parë me dy ndeshje të zhvilluara. Kosova është e treta me pesë pikë pas tri takimeve.