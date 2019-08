Zappacosta është i lirë të largohet nga Chelsea

Trajneri i Chelesat, Frank Lampard insiston se mbrojtësi anësor Davide Zappacosta është i lirë të largohet nga skuadra, mirëpo ai ka insistuar se sulmuesi Michy Batshuayi do të qëndrojë.

Roma është duke u interesuar për dyshen e Chelseat, Batshuayi dhe Zappacosta, transmeton Koha Ditore.

"E ardhmja e Michyt është këtu si një nga sulmuesit tanë. Ne kemi tre sulmues këtë vit dhe do të ketë mundësi për të. Michy është me rëndësi që të stërvitë në nivel të lartë çdo ditë dhe të kthejë veten në formë për të luajtur në mënyrën që unë dua të luajë një sulmues, që do të thotë të lëviz në mënyrë të vazhdueshme me top dhe pa top dhe të tentojë të shënojë gola. Zappacosta është ende lojtari yni. Vendimi për të do të merret së shpejti. Vendimi do të jetë në favor të tij dhe tonin, pasi duam lojtarët të jenë të lumtur", ka thënë Lampard në konferencë për media.