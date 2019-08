UEFA Super Cup Final ekskluzivisht në Kujtesa Sport

Kampionët mbretërues nga dy garat më spektakolare europiane UEFA Champions League që është Liverpool FC dhe kampioni i UEFA Europa League që është Chelsea Football Club, do të ndeshen për finalen e UEFA Super Cup 2019.

Kjo ngjarje do të zhvillohet sonte, më 14 gusht në Stamboll, nga ora 21:00. Mirëpo adhuruesit e futbollit të cilët nuk kanë pas mundësi me qenë prezent në stadium, do të mund ta ndjekin ndeshjen live në KSport 1, në platformën Kujtesa, me komentim nga Agon Radoniqi dhe Lab Mehmeti.

Për herë të parë, në një finale të UEFA-s të meshkujt gjyqtare kryesore është një femër, francezja Stephanie Frappart.

Gjithashtu, vlen të përmendet se skuadra e Liverpool ka qindra mijëra përkrahës në Kosovë, Liverpool Reds.

Një pjesë e tyre kanë udhëtuar në Stamboll për të shikuar ndeshjen kundër Chelseat që i takon Superkupës së Evropës.

Gjatë këtij udhëtimi do të realizohet edhe një dokumentar që do të quhet “Istanbul is Wonderful”, të cilin Kujtesa do ta publikojë për të gjithë adhuruesit e sportit.

