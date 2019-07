Medalistja e bronztë Olimpike, Erza Muminoviq, në rrethin e parë të kategorisë -48 kilogramë, do të përballet me Anna Kriza nga Hungaria.



Ndërsa Fationa Kasapi në kategorinë -57 kg, në rrethin e parë takohet me sllovenen, Tasa Rozman, transmeton koha.net.



Festim Beqiri, kategoria -66 kg, ndeshet me Raandel Pastel nga Estonia.



Erza garon nesër (e mërkurë), ndërsa Fationa dhe Festimi të enjten.