KOK-u kërkon pasaporta diplomatike për sportistët elitarë

Komiteti Olimpik i Kosovës po kërkon që sportistët elitarë të vendit të pajisen me pasaporta diplomatike.

Një kërkesë e tillë është bërë të mërkurën nga drejtues të KOK-ut, që kanë pasur takim me Behxhet Pacollin, ministër i Punëve të Jashtme, transmeton “Koha Ditore”.

“U diskutua mundësia e pajisjes së sportistëve elitarë me pasaporta diplomatike dhe mundësia e punësimit të sportistëve elitarë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ministri Pacolli me ekipin e tij shprehën gatishmërinë që në ditët në vijim në kuadër të Ministrisë të formojmë një Departament për Diplomaci Sportive, ku do të mundë të punësoheshin edhe sportistë elitarë. Pacolli u pajtua edhe për pajisjen me pasaporta diplomatike”, thuhet në njoftimin e KOK-ut.