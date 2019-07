Real Madridi në tri ndeshjet e para në La Liga do të jetë mysafir

Real Madridi i ka bërë kërkesë La Ligas që tri ndeshjet e para të edicionit 2019/20 të kampionatit spanjoll t'i luajë në udhëtim për shkak të rinovimeve në stadiumin “Santiago Bernabeu”, ka njoftuar “Marca” të hënën.

Punimet për rinovimin e stadiumit, që pritet të zgjasin tre vjet e gjysmë, do të nisin për pak ditë në mënyrë që të mos pengohet orari i ndeshjeve, transmeton “Koha Ditore”. Në fakt, Reali do të bëjë ndërrimin e kulmit të stadiumit dhe do të shtojë një tribunë për edicionin e ri përpara se të fillojë me punimet e tjera.

La Liga orarin e ndeshjeve për edicionin e ri do të publikojë të enjten (4 korrik), kurse kërkesa e Realit pritet të aprovohet.

Ngjashëm si Reali pati vepruar edhe Atletico Madridi para dy edicioneve, kur stadiumi “Wanda Metropolitano” ishte në prag të përfundimit.