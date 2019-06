Përjashtimi i Milanit, Kukësi shmang Romën në Ligën e Evropës

Vendimi që Milani të mos marrë pjesë në edicionin e ardhshëm të Ligës së Evropës, ka “shpëtuar” Kukësin nga mundësia e përballjes me gjigantin italian, Roma.

Klubi shqiptar do të përballet me Debrecenin në raundin e parë kualifikues, ndërsa sipas shortit fituesi i këtij dueli do të përballej me Romën.

Megjithatë, përjashtimi i Milanit bën që Roma të kalojë direkt në fazën e grupeve dhe vendin e Romës e zë Torino.

Nëse Kukësi mposht Debrecenin, në rrethin e dytë kualifikues do të përballet me Torinon.