Dortmundi i vazhdon kontratën Favres

Lucien Favre do të jetë pjesë e Borussia Dortmundit deri në qershor 2021.

Klubi gjerman ka bërë të ditur sot se i ka vazhduar kontratën edhe për një vit trajnerit, Favre, transmeton Koha.net.

Favre është ndarë shumë i kënaqur për kontratën e re dhe mundësinë që i është dhënë për të punuar me këtë klub.

Lucien Favre has extended his contract with Borussia Dortmund until June 2021!



“I’m delighted to have the opportunity to shape the sporting future of this tradition-steeped club”. pic.twitter.com/lFtwONOwkt