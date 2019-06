Kosovare Asllani sërish “futbollistja e ndeshjes” në Botëror

Kosovare Asllani e Suedisë është shpallur edhe një herë futbollistja e ndeshjes në kuadër të Kampionatit Botëror të Futbollit për femra.

Asllani realizoi golin e dytë në fitoren 5 me 1 të Suedisë ndaj Tajlandës të dielën, ndërsa pas takimit u dallua si “futbollistja më e mirë e ndeshjes”.

Në deklaratën për FIFA-n, Asllani ka thënë se e rëndësishme ishte që Suedia tashmë ka siguruar kualifikimin tutje dhe se mezi pret përballjen me Amerikën në xhiron e tretë të Grupit F.

