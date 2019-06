Formacionet zyrtare Islandë-Shqipëri

Shqipëria përballet me Islandën në transfertë në ndeshjen e vlefshme për eliminatoret Euro 2020. Para pak minutave janë publikuar edhe formacionet zyrtare.

Shqipëria do e nisë ndeshjen me formacionin 4-4-2. Në portë do luajë Berisha. Katërshja e mbrojtjes përbëhet nga Hysaj, Dermaku, Ismajli dhe Veseli. Në mesfushë do luajnë: Basha, Xhaka, Abrashi dhe i rikthyeri Lenjani. Sulmi do përbëhet nga Cikalleshi dhe Bala.

Islanda do luajë me formacionin 4-4-1-1. Tekniku i Kombëtares Shqiptare Edi Reja kërkon marrjen e 3 pikëve që në debutim.

Shqipëria dhe Islanda ndajen vendin e 3 dhe të 4 pas 2 ndeshjeve të luajtura me nga 3 pikë./tch