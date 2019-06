Unitedi zyrtarizon Jamesin

Manchester Unitedi ka konfirmuar transferimin e sulmuesit Daniel James nga Swansea.

James ka kryer me sukses testet mjekësore në kompleksin stërvitor në Aon, transmeton Koha.net.

“Manchester Unitedi është i kënaqur të konfirmojë se ka arritur marrëveshje në parim me Swansean dhe Daniel Jamesin”, thuhet në konfirmim.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.