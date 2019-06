Kosova mbërrin në Podgoricë

Ekspedita e Përfaqësueses së Kosovës ka arritur sot në orët e mbrëmjes në Podgoricë dhe është akomoduar në hotel “Hilton Honors”, bën të ditur FFK-ja.

Para udhëtimit Dardanët e kanë mbajtur stërvitjen e fundit në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku atmosfera ka qenë shumë e mirë, transmeton Koha.net.

“Edhe gjatë udhëtimit gjithçka ka shkuar si duhet, derisa në mesin e futbollistëve vërehet entuziazëm i madh dhe të gjithë po e presin me padurim përballjen e së premtes. Ndërkohë, gjatë ditës së nesërme përzgjedhësi Challandes në orët e mesditës do të ketë takimin e zakonshëm me futbollistët, derisa stërvitjen finale para ndeshjes me Malin e Zi, do ta zhvillojë në stadiumin e qytetit në Podgoricë, në orën 18:00”, thotë FFK.