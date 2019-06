Përfaqësuesja e Kosovës ndaj Britanisë së Madhe dhe Luksemburgut do të luaj në Mitrovicë

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) në mbledhjen e mbajtur më 30 Maj 2019 në Prishtinë ka marr vendim që Përfaqësuesja A e Kosovës ndeshjet e fazës së tretë të parakualifikimeve për Eurobasket 2021 ti zhvillojë në Mitrovicë.

Bordi i FBK-së e ka anuluar vendimin e datës 25 Prill 2019 që ndeshjet të luhen në Rahovec dhe kështu ka vendosur që më 7 dhe 14 Gusht Kosova ndaj Britanisë së Madhe dhe Luksemburgut të luaj në “Minatori”, transmeton Koha Ditore.

Raundi i tretë i parakualifikimeve për Eurobasket 2021 do të zhvillohet prej 3 deri më 21 gusht. Fituesi i grupit do ta siguroj një vend për në kualifikime për Eurobasket 2021. Në ditët në vazhdim Federata e Basketbollit të Kosovës, KB Trepça dhe Komuna e Mitrovicës do ti diskutojnë të gjitha detajet e organizimit të ndeshjeve me kriter të FIBA-s, të cilat kërkojnë punë dhe angazhim të të gjitha palëve të përfshira në këtë proces.

KB Trepça dhe Komuna e Mitrovicës tashmë janë dëshmuar si nikoqir dhe organizator të shkëlqyeshëm, pasi që fazën kualifikuese për Eurobasket 2017, Përfaqësuesja e Kosovës e pati zhvilluar pikërisht në palestrën “Minatori” kundër Sllovenisë, Ukrainës dhe Bullgarisë.

Orarin e Përfaqësueses së Kosovës mund ta gjeni më poshtë:

Grupi G:

3 Gusht 2019 Luksemburgu - Kosova

7 Gusht 2019 Kosova - Britania e Madhe

14 Gusht 2019 Kosova - Luksemburgu

17 Gusht 2019 Britania e Madhe - Kosova