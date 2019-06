Te Mali i Zi e pranojnë se Kosova ka cilësi, por edhe euforizëm

Përfaqësuesja e Malit të Zi është duke vazhduar përgatitjet për ndeshjen me Kosovën, por edhe për atë ndaj Çekisë. Te Mali i Zi edhe njëherë kanë konfirmuar se vlerësojnë maksimalisht përfaqësuesen e Kosovës.

Ndeshja Mali i Zi - Kosova luhet të premten nga ora 20:45 në stadiumin e qytetit në Podgoricë. Takimi luhet pa shikues. Ndërkohë Mali i Zi më 10 qershor luan në udhëtim ndaj Çekisë. Më 10 qershor Kosova takohet në udhëtim me Bullgarinë, shkruan sot Koha Ditore.

Ndeshjet e qershorit vlerësohen me shumë peshë në kualifikimet për "Euro 2020". Kosova e Mali i Zi janë në grupin A, ndërsa e kanë nga një pikë. Kosova në mars barazoi në shtëpi me Bullgarinë, ndërsa Mali i Zi barazoi po ashtu me Bullgarinë, ndërsa pësoi 5:0 nga Anglia.

Portieri i Malit të Zi, Danijel Petkoviq, ka thënë se do të jetë hendikep që ndeshja me Kosovën luhet pa shikues. UEFA dënoi Malin e Zi me një ndeshje pa shikues për shkak të racizmit të tifozëve në ndeshje me Anglinë.

