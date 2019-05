Finalja e madhe UEFA CHAMPIONS LEAGUE është afër!!

Edhe këtë herë për të gjithë adhuruesit e sportit, Kujtesa dhe Birra Peja, momentet më interesante i sjellin pranë jush. Në ekranin gjigant në Sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, këtë të shtune me datë 1 Qershor, mund t'a ndiqni transmetimin e lojës LIVE.

Padyshim që për të pranishmit, do të ketë surpriza të shumta si çdoherë tjetër. Përgatituni për muzikë, DJ, argëtim, adrenalinë, aktivitete të ndryshme pije e ushqim FALAS si dhe për herë të parë emisioni 'Studio Champions' me moderatorët e Kujtesa Sport do te realizohet nga sheshi me mysafir special Mc Kresha.

Tottenham Hotspur vs Liverpool FC

cila do fitoj, ju mbetet me zbulu në aktivitetin e radhës të organizuar për ju nga #Kujtesa dhe #BirraPeja

Ju presim nga ora 20:00.

