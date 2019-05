Conte konfirmohet tek Interi

Interi ka zyrtarizuar Antonio Conte si trajner të ri të skuadrës.

“Antonio Conte do të jetë trajneri i ri i skuadrës”, ka shkruar Interi në Tëitter.

Conte pritet të bëjë një revolucion tek Interi duke filluar me blerjen e disa yjeve, përfshirë këtu edhe Lukakun e Manchester Unitedit.

📃 | OFFICIAL



Antonio Conte will be Inter's new Coach!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/kFk8tktl7z