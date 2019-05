Në prag të finales, përqarje në kampin e Chelseat

Një përplasje e madhe ka ndodhur ndërmjet futbollistëve të Chelseat, gjë që ka zemëruar jashtëzakonisht shumë trajnerin italian Maurizio Sarrin.

Ishin Gonzalo Higuain dhe David Luiz ata që u përplasën gjatë stërvitjeve, 24 orë para finales në Ligën e Evropës ndaj Arsenalit, transmeton Koha.net.

Higuain, që është në huazim nga Juventusi, dhe Luiz shkëmbyen ndërhyrje e fjalë të ashpra.

Pas kësaj shihen pamje ku Sarri është shumë i zemëruar nga ky incident.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd