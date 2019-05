Hadërgjonaj në Kosovë: Me padurim pres ndeshjet ndaj Malit të Zi e Bullgarisë

Mbrojtësi i ri i Kosovës, Florent Hadërgjonaj, ka thënë se mezi pret që të paraqitet me fanellën e Kosovës në ndeshjet ndaj Malit të Zi e Bullgarisë.

Hadërgjonaj ka ardhur më herët në Kosovë duke thënë se dëshiron të integrohet më lehtë.

“Me padurim po e pres të filloj stërvitjet me bashkëlojtarët e mi të rinj dhe pa dyshim që kur vjen momenti për t’u paraqitur në ndeshjen e parë do të jetë një ditë e veçantë jo vetëm për mua, por për të gjithë familjen time. Këtu është vendlindja e prindërve të mi dhe unë kam qenë në Kosovë sa herë që më është dhënë mundësia, por tash do të jetë një ndjenjë krejt ndryshe ngase do ta përfaqësojë vendin e origjinës time”, është shprehur Hadërgjonaj në një takim me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi.

Ademi i ka dhuruar Hadërgjonajt fanellën e Kosovës. Në hyrje të selisë së FFK-së, Hadërgjonaj u prit nga një grup i Dardanëve.

“Jemi të lumtur që e keni zgjedhur Kosovën, tani kur veçse është krijuar një grup jashtëzakonisht i mirë i futbollistëve dhe një atmosferë e shkëlqyeshme në ekipin kombëtar. Ne jemi bërë storie e suksesit jo vetëm tek populli ynë, por edhe në UEFA e FIFA, prandaj sigurisht se do të përjetosh ndjenja të veçanta me këtë fanellë. Janë pikërisht lojërat dhe rezultatet e Kombëtares ato që i kanë dhënë adrenalinë popullit. Ne si FFK jemi duke e përmbushur misionin tonë, pasi po e prezantojmë në mënyrën më të mirë vendin tonë kudo që po paraqitemi dhe për këtë merita kanë të gjithë bashkëlojtarët tuaj”, ka thënë Ademi.