“Juve zyrtarizon Guardiolan më 4 qershor”

Raportohet se Juventusi ka siguruar shërbimet e Pep Guardiolas.

“Agenzia Giornalistica Italia (AGI)” raporton se Juventusi ka arritur marrëveshje me trajnerin e Manchester Cityt në një kontratë katër vjeçare, transmeton Koha.net.

Guardiola do të përfitojë një pagë prej 24 milionë euro në sezon.

Sipas kësaj agjencie Guardiola do të nënshkruajë me Juventusin më 4 qershor, derisa dhjetë ditë me vonë do të prezantohet si trajner i Juves.