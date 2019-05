Momentet kur Robertsoni goditi Messin, të cilit i “hakmerret” Suarezi

Një ndeshje tensionuese është zhvilluar në pjesën e parë në Anfield Road ndërmjet Liverpoolit dhe Barcelonës, në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.

Në fillim të pjesës së parë mbrojtësi i Liverpoolit, Robertson në mënyrë josportive e goditi në kokë me duar Leo Messin, transmeton Koha.net.

E pak minuta më vonë Robertsonit “iu hakmor” Luis Suarez, i cili e goditi me këmbë nga pas.

Liverpooli po udhëheq me rezultat prej 1 me 0. Por, Barcelona kishte fituar ndeshjen e parë me rezultat prej 3 me 0.

Kicks out at and injures an opponent...and then goes to check if he’s ok. Unreal shithousery from Suarez 😂😂😂 pic.twitter.com/vLUW9yNyVB