Mertens mund të vazhdoj karrierën në Kinë

Sulmuesi i Napolit, belgu Dries Mertens nuk ka përjashtuar mundësinë që karrierën ta vazhdoj në Kinë, raportojnë mediumet italiane të premten. Mertes 31-vjeçar, ka kontratë me Napolin deri vitin e ardhshëm kurse këtë edicion ka 12 gola e 11 asistime në 36 paraqitje në të gjitha garat.

“Kam kontratë edhe një vit me Napolin dhe pastaj do të shohim. Nuk e përjashtoj asnjë mundësi, përfshirë edhe transferimin në Kinë. Do të shoh se çfarë do të ndodhë pas një viti”, është shprehur Mertens, transmeton “Koha Ditore”. Ai është pjesë e Napolit prej verës së vitit 2013 kur u transferua nga PSV Eindhoveni për 13 milionë euro.

Mertens karrierë ka bërë edhe te Utrechti e Genti.