Nga Messi te Ronaldo, 6 lojtarët që rrëmbyen duartrokitjet e tifozëve kundërshtarë

Vetëm 6 lojtarë kanë arritur që me klasin e tyre të marrin duartrokitjet e tifozerisë kundërshtarë. Arsyetimi është i thjeshtë: Askush nuk të ka qejf kur i shënon gol, por ja pse futbolli është sporti më i bukur në planet.

Ronaldinho vs Real Madrid (2005)

Braziliani dhuroi një shfaqje të shkëlqyer në ndeshjen ndaj Real Madrid dhe “Bernabeu” nuk është një vend i paqtë për lojtarët e Barcelonës, mirëpo këtë herë Ronaldino me dy golat e tij dhe klasin e treguar arriti të vjedhë duartrokitjet e madrilenëve.

Alessandro Del Piero vs Real Madrid (2008)

De Piero dhuroi ndeshjen më të mirë ndaj ekipit spanjoll, duke shënuar me një të majtë, përpara se të godasë me mjeshtëri një goditje dënimi që shkoi në rrjetë.

Ai u zëvendësua pak sekonda se të vërshëllente arbitri dhe tifozët e Real Madrid e duartrokitën italianin.

Steven Gerrard vs Chelsea (2015)

Gerrard dhe tifozët e Chelsea nuk ka pasur marrëdhënie të mirë ndër vite, por në fund mesfushori dhe tifozët e “Bluve” vendosën ta mbyllin me pak dashuri.

Mesfushori shënoi në “Stamford Bridge” në ndeshjen e tij të parafundit me Liverpool, teksa tifozët e Chelsea u ngritën në këmbë për legjendën e “Reds” dhe brohoritën për ndeshjen e tyre të fundit me rivalin më të madh.

"It was nice if them to turn up for a change today"



Gerrard on the standing ovation he got from the Chelsea fans



📽 Sky Sports pic.twitter.com/31znv6WpNI