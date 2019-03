Ospina dërgohet direkt në spital pas lëndimit në fushë

Portieri i Napolit, David Ospina, është dërguar në spital pas lëndimit që pësoi në ndeshjen e skuadrës së tij me Udinesen.

Kolumbiani u lëndua në fillim të takimit, ndërsa vazhdoi ndeshjen.

Por pesë minuta para fundit të pjesës së parë, Ospina kolapsoi.

30-vjeçari kishte të lidhur kokën pas lëndimit të hershëm.

Ekipi mjekësor i Napolit vrapoi menjëherë drejt Ospinas.

