Pretendohet se ka rrjedhur shorti i Ligës së Kampionëve, këto janë “çiftet”

Tifozë të shumtë të ekipeve të mbetura në Ligën e Kampionëve janë “çmendur” pasi që së fundmi është raportuar se janë zbuluar çiftet e çerekfinales së Ligës së Kampionëve akoma pa u mbajtur shorti.

UEFA gjithmonë ka qenë në qendër të spekulimeve të konspiracioneve dhe gjithmonë kishte akuza për manipulim të shortit, transmeton Koha.net.

Tash, disa përdorues të Twitter pretendojnë se “një zyrtar i Ligës së Kampionëve e ka postuar këtë fotografi në Twitter dhe e ka fshirë pas disa sekondash”. Në atë fotografi shihet logoja e Ligës së Kampionëve, një pjesë ku thotë se është “dokument sekret” dhe pastaj çiftet.

Sipas kësaj fotoje, çiftet e çerekfinales do të jenë: Liverpool vs. Ajax, Juventus vs. Porto, Manchester United vs. Tottenham Hotspur dhe Barcelona vs. Manchester City.

Shorti i Ligës së Kampionëve mbahet sot në orën 12:00 në Nyon të Zvicrës.

So this is a zoomed in picture of one of the UEFA director's social media accounts which was quickly deleted 👀 pic.twitter.com/Uopc7dtt8C — Luke (@PeakPogba) March 14, 2019

If this comes out to be true tomorrow... 🤔🤨#ChampionsLeaguedraw pic.twitter.com/AUgJypb67X — Thomas Shelby 🐎 (@shaqxii) March 14, 2019

