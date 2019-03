Celina rrëshqet gjatë ekzekutimit të penaltisë, bëhet hit në internet

Ylli i Kosovës, Bersant Celina, është bërë hit në internet me humbjen e penaltisë për Swansean në Championshipin anglez në përballjen me West Bromin.

Celina humbi penaltinë në minutën e 39-të duke rrëshqitur në momentin kyç.

Menjëherë ka pas reagime të tifozëve nëpër rrjete sociale që e kanë konsideruar si ndër penaltitë më të dobëta në histori.

Swansea po humb 2 me 0.

Swansea’s Bersant Celina with one of the worst penalties you will ever see v West Brom 😂pic.twitter.com/6GrYxbBzf8