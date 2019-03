MKRS-ja ndan mbi 1 milion euro për 18 federata të sportit

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në kuadër të mbështetjes financiare për federatat e sportit ka nënshkruar sot memorandume bashkëpunimi edhe me 18 federata tjera sportive. Shuma totale e mbështetjes financiare arrin në mbi një milion euro, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“Konkretisht, sipas memorandumeve të nënshkruara, Federata e Atletikës mbështetet me 101465 euro, Federata e Autosporteve me 37812 euro, Federata e Karatesë me 172 mijë euro, Federata e Boullingut 42048 euro, Federata e Aeronautikës me 37128 euro, Federata e Mundjes me 57468 euro, Federata e Bodybuldingut dhe Fitnesit me 46692 euro, Federata e Peshëngritjes me 43644 euro, Federata e Shigjetarisë me 49032 euro, Federata e Taekwondos me 53112 euro, Federata e Bjeshkatarisë Alpiniste me 19688 euro, Federata e Gjimnastikës me 52428 euro, Federata e Punëtorëve Sportiv 16704 euro, Federata e Shenjëtarisë me 49116 euro, Federata e Tenisit me 59484 euro, Federata e Boksit me 55716 euro, Federata e Notit me 86537 euro, dhe Federata e Sporteve Universitare me 22856 euro”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Ministri Kujtim Gashi, me këtë rast tha se përkrahja e MKRS-së për federatat iu mundëson atyre të kenë mundësi të realizojnë objektivat dhe planet e tyre për vitin 2019.

Ai gjithashtu u shpreh se angazhimi si institucion në mbështetje të sportit në vend nuk do të mbarojë me kaq dhe se do të bëhen edhe më tutje investime në përmirësim të kushteve për sportistë.

“Me këto memorandume krijohen lehtësira për federatat në mënyrë që ato të funksionojnë me efikasitet sa më të plotë, të pavarura dhe të realizojnë aktivitetet e planifikuara në funksion të avancimit të mëtejmë të sportit të Kosovës”, u shpreh Gashi.

Në anën tjetër, drejtuesit e këtyre federatave, falënderuan ministrin për pritjen dhe përkrahjen që po i ofron sportit dhe sportistëve të vendit. Ata u shprehën të kënaqur me mbështetjen që MKRS-ja u ofron atyre, sidomos me memorandumet, me çka ndihmohet shumë veprimtaria e federatave në realizimin e planprogrameve të tyre për avancim të sportit.