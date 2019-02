Drenica mposht Ferizajn, Gjilani ndan pikët me Flamurtarin

Ferizaj i është rikthyer rezultateve negative pasi është mposhtur nga Drenica me rezultat 3 me 1, ndërsa Gjilani ka ndarë pikët me Flamurtarin në kuadër të Superligës së Kosovës.

Uka, Dajaku dhe Elshani ishin golashënuesit e Drenicës derisa për Ferizajn golin e nderit e realizoi Hamiti.

Me këtë fitore Drenica bie në pozitën e pestë me 27 pikë. Ferizaj mbetet i parafundit me 18 pikë.

Gjilani me këtë barazim kthehet në pozitën e pestë.

Fitore ka shënuar edhe Ballkani që ka mposhtur me lehtësi KEK-un me rezultat 3 me 0.