Dy yjet kosovare, Bersant Celina dhe Arijanet Muriq do të përballen me njëri tjetrin në çerekfinale të Kupës FA në Angli.

Swansea dhe Manchester City ishte përballja e parë nga shorti i hedhur sot.

Në tri çerekfinalet tjera do të përballen Watfordi me Crystal Palacen, Wolvesi me Manchester Unitedin e Milwalli me Brightonin.