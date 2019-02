Atletico mposhtet nga Betisi, nuk shfrytëzon gabimin e Barçës

Atletico Madrid është mposhtur 1 me 0 nga Betisi në xhiron e 22-të në La Ligë, duke mos e shfrytëzuar barazimin e Barcelonës me Valencian një ditë më herët.

Canales realizoi nga penaltia golin e vetëm të ndeshjes në minutën e 64-të.

Në tabelën e La Ligas, Barça prin me 50 pikë, ndërsa Atletico e ndjek pas me 44. Reali si i treti, me 39 pikë, luan më vonë me Alavesin në tentativë për t’u afruar në tabelë.