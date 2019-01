Unitedi dy gola për dy minuta ndaj Arsenalit

Manchester Unitedi ka heshtur të pranishmit në Emirates Stadium me dy golat që realizoi ndaj Arsenalit.

Ish-sulmuesi i klubit londinez, Alexis Sanchez realizoi për golin e parë në minutën e 31-të, ndërsa Jesse Lingard realizoi dy minuta më vonë për t’ia shtuar epërsinë Unitedit në FA Cup.

It had to be him, Alexis Sanchez scores for Man Utd. #FACup #ARSMUN pic.twitter.com/EzvOuqux0q