Koreja eliminohet nga Kupa e Azisë, Son i kthehet më herët Tottenhamit

Sulmuesi Song Heung-min do të rikthehet më herët sesa është paraparë pasi Korea e Jugut është eliminuar në çerekfinale të Kupës së Azisë.

Katari mposhti koreanët me rezultat 1 me 0, që do të thotë se 26-vjeçari do të kthehet më herët në Angli.

Rikthimi i tij do t’i ndihmonte shumë Tottenhamit që po përballet me mungesën e Harry Kane, Dele Allit e Moussa Sissokos.

Son nuk dihet saktë se kur do të kthehet, por pritet të jetë në dispozicion kundër Watfordit dhe Newcastlet në Premier Ligë.