Zyrtare: Higuain huazohet te Chelsea

Gonzalo Higuain do të veshë fanellën e Chelseat deri në fund të këtij sezoni.

Klubi londinez ka konfirmuar transferimin e tij në formë huazimi nga Juventusi, transmeton Koha.net.

Ai është shprehur i lumtur për këtë transferim, derisa ka theksuar se, “Chelsea është një ekip që gjithmonë më ka pëlqyer dhe me histori, me një stadium të bukur dhe luan në Premier Ligë, një ligë në të cilin gjithmonë kam dashur të luaj”.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL