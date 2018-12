Fitueses së Topit të Artë i kërkohet të vallëzojë “twerk”

Ajo që duhej të ishte moment historik në futboll, u prish kur Ada Hegerbergut iu kërkua të vallëzojë “twerk” në skenë.

Norvegjezja fitoi Topin e artë, për herë të parë në histori, në ceremoninë e së hënës nga France Football.

DJ Martin Solveig, që ishte nikoqir i ceremonisë, kërkoi nga 23-vjeçarja që të kërcente, por ajo menjëherë refuzoi duke u larguar nga skena.

Veprimi i Solveigut ka zgjuar reagim të madh në rrjete sociale.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a