Publikohet lista e Kosovës për ndeshjet me Rumaninë dhe Maqedoninë

Përzgjedhësi i Kosovës në basketboll, Damir Mulaomeroviq e ka publikuar listën e gjerë të Përfaqësueses A, e cila më 29 nëntor dhe 2 dhjetor do të zhvillojë ndeshjet në kuadër të Grupit B të parakualifikimeve për Eurobasket 2021.

Kosova më 29 nëntor do të përballet me Rumaninë në qytetin Oradea, kurse më 2 dhjetor në Gjevgjeli do të ballafaqohet me Maqedoninë. Kosova më 13 shtator në shtëpi është mposhtur nga Maqedonia me rezultat 76:73, derisa kjo e fundit ka triumfuar edhe ndaj Rumanisë me shifrat 90:76 dhe kështu i prin Grupit B. Në ndeshjen e fundit në kuadër të kësaj faze parakualifikuese, Kosova do të përballet me Rumaninë në Prishtinë më 24 shkurt 2019. Fituesi i këtij grupi do të kualifikohet në kualifikime për Eurobasket 2021 që do të fillojnë në nëntor të vitit të ardhshëm, kurse dy kombëtaret e tjera e kanë edhe një shans tjetër për t'u kualifikuar, por nëpërmjet një raundi shtesë që do të luhet në gusht të vitit 2019.

Emër i ri në Përfaqësuesen e Kosovës është basketbollisti i natyralizuar, amerikani Malcolm Arsmtead, i cili luan në pozitën e plejmejkerit. 29 vjeçari (1.83m) aktualisht është lojtar i skuadrës Büyükçekmece, anëtare e Superligës së Turqisë. Ai më parë ka luajtur edhe për Krka (Slloveni), Avtodor Saratov (Rusi), AEK Athens (Greqi), Istanbul BB (Turqi), Yeşilgiresun Belediye (Turqi), Neptūnas (Lituani) dhe Rethymno Cretan Kings (Greqi).

Përfaqësuesja A më 24 dhjetor do të udhëtojë për në Debrecen të Hungarisë, ku do të qëndrojë deri më 28 nëntor në përgatitje të përbashkëta, dhe më pas do të niset për në Oradea për t’u ballafaquar një ditë më vonë me Rumaninë, derisa pas ndeshjes me rumunët do të niset për në Gjevgjeli për t’u përballur me Maqedoninë më 2 dhjetor.

Lista e Kosova A:

1. Dardan Berisha (kapiten)/KB Z Mobile Prishtina

2. Fisnik Rugova/KB Z Mobile Prishtina

3. Lis Shoshi/BC Maccabi Ashdod (Izrael)

4. Gëzim Morina/KK Sencur GDD (Slloveni)

5. Meriton Ismaili/KB Z Mobile Prishtina

6. Ergin Grosha/ KB Bashkimi

7. Leonard Mekaj/KB Golden Eagle Ylli

8. Valon Bunjaku/KB Z Mobile Prishtina

9. Andi Shehu/ KK Leone Ajdovscina (Slloveni)

10. Rron Ukaj/KB Rahoveci

11. Altin Morina/KB Z Mobile Prishtina

12. Mikaile Tmusic/KB Z Mobile Prishtina

13. Muhamedali Janjeva/KB Feronikeli

14. Malcolm Armstead/BC Büyükçekmece (Turqi)

Shtabi profesional:

Damir Mulaomeroviq – Përzgjedhës i Kosovës

Bujar Loci – Ndihmëstrajner

Ilir Selmani – Ndihmëstrajner

Andin Rashica – Ndihmëstrajner

Kujtim Shala - Fizioterapeut

Admirim Krasniqi - Fizioterapeut

Granit Rugova - Drejtor i Përfaqësueses

Artina Hasani - Staf i zyrës ekzekutive të FBK-së