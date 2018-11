Spalletti tregon çmimin e Skriniarit, thotë se sikur të ishte si Barça e Reali edhe bakshish do të linte

Mbrojtësi sllovak, Milan Skriniar vazhdon të shkëlqejë më fanellën e Interit.

Ai ishte ndër më të mirët në fushë për Interin në sfidën ndaj Barcelonës në Ligën e Kampionëve, në barazimin 1 me 1.

Në përfundim të takimit, gazetarët e pyetën trajnerin Luciano Spalletti, për vlerën që ai do t’i jepte kartonit të sllovakut.

“100 milionë euro. Po të isha Barcelona do të paguaja 120 milionë euro e do thosha 20 milionëshi shtesë është bakshish, ndërsa po të isha Reali do të paguaja 100 milionë euro dhe do leja 40 milionë euro bakshish”, tha trajneri i Interit, transmeton kp.

Zi-kaltrit deri më tani kanë refuzuar disa oferta për mbrojtësin sllovak.