Unitedi ka në dispozicion 100 milionë funte në janar

Manchester Unitedi do të ketë 100 milionë funte në dispozicion për transferime në afatin kalimtar të janarit.

Sipas mediave angleze, trajneri Jose Mourinho po dëshiron të mbulojë zbrazëtirat në mbrojtje dhe klubi i ka dhënë mbështetje me 100 milionë funte.

Me këto para ai së pari do të kërkojë një mbrojtës që i siguron atij këtë repart, kurse me paratë tjera do të synojë të transferojë një sulmues që do të mund të luante në vend të Romelu Lukakut, i cili nuk po kalon në formë të mirë këtë stinor.