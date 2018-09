FFK: Brenda ditës do të zgjidhet problemi i biletave

Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Eroll Salihu në një deklaratë për portalin Koha.net ka thënë se biletat nuk do të shiten nëpër selitë e Z-Mobile për shkak të konfliktit të interesit me sponsorin gjeneral, Ipkon.

Salihu ka thënë se brenda ditës do të zgjidhet problemi për shpërndarjen e biletave dhe se FFK-ja do të dalë me një njoftim për shitjen e biletave.

Të martën është raportuar se prej sot nga ora 12:00 do të fillonte shitja e biletave për ndeshjen e Kosovës kundër Ishujve Faroe që zhvillohet të hënën në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

“Federata e Futbollit e Kosovës njofton opinionin se për shkak të disa paqartësive pikat e shitjes së biletave për ndeshjen Kosovë – Ishujt Faroe do të ndryshojnë. Lidhur me pikat e reja të shitjes së biletave FFK do të dalë me njoftim në orën 15:00”, thuhet në njoftimin e FFK-së.