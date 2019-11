Dua Lipa befason fansin 8-vjeçar; dëgjon i pari këngën e re

Këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare, Dua Lipa ka arritur të surprizojë së fundmi një fans të vogël.

E ftuar në emisionin e mëngjesit në BBC Radio One, Dua zgjodhi që një djalë 8-vjeçar, i quajtur Sam, të dëgjonte për herë të parë këngën e saj më të re, me titull “Don’t Start Now”.

“Mendoj se është absolutisht e shkëlqyer! Më pëlqen shumë! Unë mendoj se është më mirë se ‘Swan Song’”-tha Sam në transmetim të drejtpërdrejtë radiofonik, duke iu referuar këngës së publikuar në janar të këtij viti.

Tejet e qeshur për komentin e sinqertë të djaloshit 8-vjeçar, Dua Lipa u shpreh se ndjehej vërtetë e lumtur që projekti i saj më i fundit muzikor u dëgjua pikërisht nga ai./mapo

😱 @GregJames just gave one of @DuaLipa’s youngest fans the FIRST EVER listen to her brand new track #DontStartNow 🎧🎶



Watch Sam give Dua his very honest, incredibly cute first review 📝 pic.twitter.com/XK9IH8gDqr