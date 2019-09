Bebe Rexha këndon kolonën zanore të filmit të Angelina Joliet

Këngëtarja shqiptare Bebe Rexha është përzgjedhur për të kënduar kolonën zanore të filmit të dytë “Maleficient”.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë këngëtarja që ka treguar se kënga “You Cant Stop The Girl” do të publikohet të premten.

“Maleficient: Mistress of Evil”, me aktoren Angelina Jolie që ka rolin kryesor por që është edhe producente e filmit, do të debutojë në muajin tetor.