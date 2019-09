Rita Ora do të jetë pjesë e jurisë së “The Masked Singer”

Këngëtarja me origjinë shqiptare, Rita Ora, do të jetë pjesë e panelit të jurisë në garën e këndimit “The Masked Singer” brend i ri në Mbretërinë e Bashkuar i cili do të shfaqet në ITV në vitin 2020.

Rita do të jetë bashkë me Jonathan Ross 58 vjeçar i cili do të jetë prezantues i show-it, prezantuesen Davina McCall 51 vjeçare dhe aktorin Ken Jeong 50 vjeçar, transmeton Koha.net.

Në “The Masked Singer” do të garojnë 12 të famshëm për performancën më të mirë, me identitetin e tyre të fshehur prapa maskës, shkruan Daily Mail.

Rita tregoi për gëzimin e saj që u bashkua në këtë seri, duke thënë “Jam shumë e entuziazmuar që jam pjesë e këtij paneli të jashtëzakonshëm. Jam një adhuruese e madhe e ‘The Masked Singer’ është një show i freskët dhe origjinal”, ka thënë ajo.

“Nuk mund të pres që kjo të fillojë, do të jetë shumë qejf”, ka thënë tutje ajo.