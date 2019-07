Albumi i ri i Ed Sheeran kryeson listat në Britani

Ed Sheeran ka kryesuar listat e albumeve dhe këngëve në Britani këtë javë pas publikimit të albumit të tij të ri, No 6 Collaborations Project.

Albumi rezulton është më i shitur për këtë vit. Kënga e Ed, Beautiful People në bashkëpunim me Khalid mban vendin e parë në tabela pas dy javësh në vendin e tretë. Kjo është kënga e shtatë e Ed Sheeran që vendin e parë në listat e Britanisë. Dy këngë të tjera nga albumi janë në Top 5.

Take Me Back to London në bashkëpunim me Stormzy mban vendin e 3-të ndërsa Cross Me me Chance the Rapper dhe PnB Rock renditet në vendin e 4-rt.

Ndërsa vendin e dytë në listat britanike e mban kënga Señorita e Shawn Mendes dhe Camila Cabello./Atsh/