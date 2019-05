Akuzohet se është shëndoshur, reagon Miss Franca 2019

View this post on Instagram

Les mots ne seront jamais suffisants pour vous raconter mon rêve éveillé. Miss France, c'est grâce à vous, c'est avec vous et c'est pour vous. . Ce n'était pas une revanche face à la vie. C'était une victoire qu'on partage ensemble parce que c'était un travail d'équipe. Vous m'avez portée, vous m'avez supportée et aujourd'hui, on a gagné ! . Merci pour tout, mille fois, merci pour tout l'amour et le soutien qui ont fait de moi cette jeune femme pétillante sur scène. Merci pour tous messages que vous m'avez envoyés et les encouragements que j'ai reçus. Merci d'avoir été ma force et mon pilier ! . Mauruuru ! . #MissTahiti #MissFrance #WeMadeIt #StrongerTogether #SomethingBigIsComing #ThankYouSoMuch #DeeplyThankful #Loviu