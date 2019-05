Nëna surrogate lind fëmijën e katërt të Kanye West dhe Kim Kardashian-West

Kim Kardashian pushton kopertinat e revistave rozë më së shumti për format e saj të bollshme fizike, por këtë të premte, ylli i shfaqjeve televizive, tashmë 38 vjeç, njoftoi lajmin e gëzueshëm të ardhjes në jetë të fëmijës së katërt me Kanye West, një djalë i shëndetshëm.

Fëmija i katërt i çiftit, që ka edhe dy vajza dhe një djalë, respektivisht North 5 vjeç, Chicago 15 muajshe dhe Saint 3 vjeç, ka ardhur në jetë nga një nënë surrogate me peshë rreth 3 kilogramë.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019

“Ai është këtu dhe në gjendje perfekte”, shkroi ylli i “Keeping up with the Kardashians” në rrjetin social Twitter. Vetëm pak minuta më vonë, ajo do të shtonte se “i sapolinduri ishte ‘binjaku’ i Chicagos”.

Qartësimi do të vinte më vonë, e bëhej fjalë për distancën e shkurtër kohore të lindjes së vajzës dhe djalit të fundit të çiftit, teksa shkruante se “jam e sigurt që ai do të ndryshojë, por për momentin duket fiks si ajo”./tch