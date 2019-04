Leonardo DiCaprio protagonist në filmin “Nightmare Alley”

Leonardo DiCaprio do të jetë protagonisti i filmit “Nightmare Alley”, që do të ketë si regjisor fituesin e çmimit “Oscar”, Guillermo del Toro.

Meksikani, pas suksesit të “The Shape of Water”, do të jetë regjisor dhe do të firmosë edhe skenarin e këtij filmi, së bashku me Kim Morgan, ndërsa xhirimet pritet të nisin në vjeshtën e ardhshme.

Historia përqendrohet tek një mashtrues i ri, rol të cilin e ka DiCaprio, që nis një marrëdhënie me një psikiatre, akoma edhe më e korruptuar se ai.

Të dy, fillimisht arrijnë të kenë sukses, duke mashtruar persona të tjerë, por më pas gruaja rezulton të jetë një manipuluese.