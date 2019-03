Kthimi në vitet pesëdhjetë gjatë Javës së modës në Paris

Kultura e të rinjve e viteve pesëdhjetë ka qenë elementi qendror i sfilatës së veshjeve të Christian Dior, gjatë Javës së modës në Paris, derisa të shumtë kanë qenë disenjatorët që kanë përkujtuar njeriun, mungesa e të cilit është vërejtur më së shumti gjatë kësaj jave, drejtorit të ndjerë kreativ të “Chanelit”, Karl Lagerfeldit.

Nëntë ditët e sfilatave në Paris, që kanë nisur mbrëmjen e së hënës, me prezantimin e veshjeve të brendeve të reja, përfshirë “Jacquemusin” e Francës, vijnë pas Javës së modës në New York, Londër dhe Milano, shkruan sot Koha Ditore.

Në to prezantohen veshjet më të reja dhe trendët që do të mbizotërojnë gjatë vjeshtës dhe dimrit të ardhshëm. E tërë vëmendja në Francë do t’i kushtohet debutimit të disenjatorëve të shtëpisë së modës “Lanvin”, që po mundohet ta bëjë dallimin me pronarin e ri kinez, firmën “Fosun”, ashtu si edhe të shtëpisë “Nina Ricci”.

