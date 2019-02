Bebe Rexha e Dua Lipa, në mesin e të nominuarve për herë të parë në Grammy

Grammy është çmimi më i madh që një këngëtar mund të marrë në industrinë muzikore.

Dhe në 62-vjetorin e kësaj ngjarje të madhe muzikore janë nominuar për herë të parë 21 artistë apo grupe, mes tyre edhe këngëtaret e njohura me origjinë shqiptare, Bebe Rexha dhe Dua Lipa.

Ceremonia e ndarjes së çmimeve do zhvillohet mbrëmjen e së dielës (10 shkurt) dhe do transmetohet në CBS.

Shikoni listën e plotë:

1. Bad Bunny i nonimuar në kategorinë “Record of the Year” me këngën “I Like It”;

2. Chloe x Halle të nominuara në kategoritë “Best New Artist” dhe “Best Urban Contemporary Album” për albumin e tyre “The Kids Are Alright”;

3. Luke Combs në kategorinë “Best New Artist”;

4. Greta Van Fleet të nominuar në 3 kategori: “Best New Artist”, “Best Rock Performance” me këngën “Highway Tune” dhe “Best Rock Album” me albumin “From the Fires”;

5. H.E.R është nominuar në pesë kategori: “Best New Artist”, “Album of the Year” me “H.E.R.”, “Best R&B Performance” me “Best Part”, “Best R&B Song” me “Focus” dhe “Best R&B Album” me “H.E.R.”;

6. Dua Lipa në dy kategori: “Best New Artist” dhe “Best Dance Recording” me këngën “Electricity”;

7. Margo Price është nominuar në kategorinë “Best New Artist”;

8. Bebe Rexha është nominuar në kategoritë “Best New Artist” dhe “Best Country Duo/Group Performance” me këngën “Meant to Be”.

9. Jorja Smith është nominuar në kategorinë “Best New Artist”;

10. Post Malone është nominuar në katër kategori: “Record of the Year” me “Rockstar”, “Album of the Year” me “Beerbongs & Bentleys”, “Best Pop Solo Performance” me “Better Now” dhe “Best Rap/Sung Performance” me “Rockstar”;

11. Ella Mai është e nominuar në kategoritë “Song of the Year” dhe “Best R&B Song” me “Boo’d Up”;

12. Shawn Mendes është nominuar në kategoritë “Song of the Year” me “In My Blood” dhe “Best Pop Vocal Album” me “Shawn Mendes”;

13. 21 Savage është nominuar në kategoritë “Record of the Year” me “Rockstar” dhe “Best Rap/Sung Performance” me “Rockstar”;

14. Camila Campbello është nominuar në kategoritë “Best Pop Vocal Album” me “Camila” dhe “Best Pop Solo Performance” me “Havana (Live)”;

15. Mac Miller është nominuar në kategorinë “Best Rap Album” me “Swimming”;

16. Nipsey Hussle është nominuar në kategorinë “Best Rap Album” me “Victory Lap”;

17. Fever 333 është nominuar në kategorinë “Best Rock Performance” me “Made An America”;

18. Dan dhe Shay janë nominuar në kategorinë “Best Country Duo/Group Performance” me “Tequila”;

19. Florida Georgia Line është nominuar në kategorinë “Best Country Duo/Group Performance” me “Meant to Be”;

20. J Balvin është nominuar në kategorinë “Record of the Year” me “I Like It”;

21. Ashley Mcbryde është nominuar në kategorinë “Best Country Album” me “Girl Going Nowhere”./oranews