Alban Skenderaj publikon këngën e re

Këngëtari i njohur shqiptar Alban Skenderaj ka publikuar projektin e tij të ri me titull “Nëntor, 26”.

Kënga vjen pa videoklip. Skenderaj është kujdesur vetë për muzikën dhe tekstin.

Tekstin e plotë të këngës mund ta gjeni më poshtë:

Nentor, 26

Fundin e ngushte, buzet e kuqe flake

Floket e shtrire dhe syte e lyer, ku po shkon?

Ku po shkon? Ku po shkon?

E paduruar, syte ne telefon

dhe ne parfum e dehur sonte ku po shkon?

Ku po shkon? Ku po shkon?

Pse ne kinema me shoqet zemer e ke lene kaq vone?!

Jo nuk thash se po me tradheton

por ku po shkon?

Ku po shkon? Ku po shkon?

Ke po pret kaq gjate?

Me thuaj, ku po shkon? Ku po shkon?

Gati eshte mesnate

Gjithe diten si naiv nga ty une prita mbremjen t’a kalonim bashke

Sot qe eshte nentor 26, 26

Takat e larta dhe nje medalion

varur ne qafe dhurate e pervjetorit tone

Ku po shkon? Ku po shkon?

Syte e zhgenjyer ti m’i injoron

Koken e ul dhe oren tende kontrollon

Ku po shkon? Ku po shkon?

Jo nuk jam nje tip festiv une

Asnjehere s’kam pritur shume

por ti po me dhuron nje nate pa gjume,

nje nate pa gjume

Ku po shkon? Ku po shkon?

Ke po pret kaq gjate?

Me thuaj, ku po shkon? Ku po shkon?

Gati eshte mesnate

Gjithe diten si naiv nga ty une prita mbremjen t’a kalonim bashke

Sot qe eshte nentor 26, 26

Tani kater zero ora po shenon

Ditelindjen time vetem Facebook e kujton

Asnjeri s‘me uron

Si me keqardhje Lucky me lepin

Me syte e tij me rikujton besnikerine

dashurine, dashurine

Nje trokitje vjen nga dera

Kush valle mund te jete tani

Zemra do me ndal se per cudi, se per cudi

Jane te gjithe ata qe dua

Me dhurata neper duar

Dhe nga pas dikush leviz

Me puth ne buze dhe thote “Surprize”