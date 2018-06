Këtë javë nga emisioni “Te Linda” i KTV-së kemi kryelane të mbushura me kërpudha , speca të mbushura me vezë, kofsha pule me salcë delikates, si dhe pite me lajthi të pjekura.

Emisionin “Te Linda” mund ta shikoni nga e hëna në të premte në orën 08:00, si dhe pasdite nga ora 17:50.