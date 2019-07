Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje në kryeqytet ende mbetet pezull

Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje në kryeqytet vazhdon të mbetet pezull. Komuna thekson se janë në pritje të akteve nënligjore nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

Nga ana tjetër, këta të fundit theksojnë se kanë ndryshuar aktet nënligjore, por nuk specifikojnë se kur pritet të nënshkruhen nga ana e ministrit. E arkitektët thonë se degradimi i kryeqytetit po u kushton qytetarëve të Prishtinës.

Procesi i legalizimit të objekteve ndërtimore në kryeqytet nuk ka filluar ende. Zëdhënësja e komunës, Miranda Mullafazliu thotë për Radio-Kosovën se janë në pritje të plotësimit të akteve nënligjore që pritet t’iu bëjë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Deri atëherë, ky proces nuk do të filloj, thotë Mullafazliu.

“Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, dhe tani për t’i hapur rrugë procesit të legalizimit, jemi në pritje të akteve nënligjore, udhëzimeve administrative, nga Ministria. Posa të aprovohen të gjitha aktet, procesi mund të fillojë dhe të gjitha fazat e tjera të fillojnë se zbatuari. Pra meqë aprovohen në nivel qendror, jemi në pritje të aprovimit të tyre, në mënyrë që të vazhdojmë tutje”.

Ndërkohë, në një përgjigje elektronike për Radio Kosovën, rreth asaj se kur pritet të jenë gati aktet nënligjore sa i përket Ligjit për Trajtimin dhe Legalizimin e Objekteve pa leje, zyrtari për informim në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Bajram Kadriu, thotë se ministria i ka përfunduar akte nënligjore, por nuk specifikon se kur pritet të nënshkruhen nga Ministri. Kadriu tutje thekson se procesi paraprakisht vlerësohet si i mire dhe pozitiv mirëpo efektet e tij, mbetet të vlerësohen gjatë implementimit të Ligjit, pas përfundimit të procesit të legalizimit.

Sidoqoftë, Komuna e Prishtinës, gjatë vitit 2019, ka lëshuar 69 leje për ndërtime, qoftë ndërtim individual apo banesor. Shoqata e Ndërtuesve të Kosovës, vlerëson udhëzim i administrativ, lehtëson dukshëm punën e ndërtuesve. Kryetari i Shoqatës së Ndërtuesve, Faton Hoxha:

“Është trajtuar, e kemi pas të drejtën edhe ne si Shoqatë e Ndërtuesve me i jep vërejtjet tona, diku në fund të marsit është dashur të nënshkruhet prej ministrit, por nuk ka asnjë informatë a është nënshkruar ende ajo. Pastaj duhet që kuvendet komunale me i formuar ekipet apo sektorët për legalizim, edhe me filluar procesin. Besoj që ka me shkuar më shpejt, se procedurat janë shumë më të lehta sesa me ligjin e kaluar”.

Arkitekti Valdet Osmani, i cili vjen nga Shoqata e Ndërtuesve të Kosovës, thotë se ndërtimet në kryeqytet, e kanë shndërruar Prishtinën në një qytet kaotik, ngulfatës dhe agresiv.

“Gabimi ka qenë siç e kemi thënë gjithmonë, një planifikim jo I rregullt i komunës së Prishtinës, por edhe intervenimet më pas në ndërtime, nuk kanë qenë të harmonizuara me objektet ekzistuese. Dhe kjo e ka krijuar krejt këtë kaos”.

Në këtë kaos më së shumti po e pësojnë fëmijët. Nuk kemi ku të luajmë, thotë Diola 10 vjeçe.

“ Në lagjen time nuk ka mjaftë hapësirë, nuk ka trotuare e as park për të luajtur. Prej banesës dal drejt e në rrugë. Me autobus shkojmë në ndonjë park tjetër, se skam asnjë park afër”.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, që nga viti 2015, ka publikuar Regjistrin Shtetëror të Ndërtimeve pa leje. Aty ka rezultuar se në Kosovë janë 352 mijë ndërtime pa leje. Vetëm në Prishtinë ekzistojnë 46 mijë ndërtime të këtij lloji. Këtu hynë të gjitha ndërtimet pa leje që prej vitit 1960 e të ndërtuara deri më datë 30 gusht 2013, kur edhe është bërë incizimi satelitorë i Kosovës. Komuna e Prishtinës vite më parë ka nisur procesin e legalizimit, por për shkak të problemeve të shumta ky proces ka dështuar.