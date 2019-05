Filluan punët për zgjerimin e rrjetit të ngrohjes në Prishtinë

Punimet për rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit të ngrohjes kanë nisur sot në lagjen “Kalabria”.

Në kuadër të punimeve, që do të zhvillohen, planifikohet që në rrjetin e ngrohjes të përfshihen 30 objekte banesore të lagjes “Kalabria”, 2 objekte të vjetra banesore në lagjen “Ulpiana” dhe 6 objekte banesore në lagjen “Mati 1”, njofton Termokos përmes një komunikate për media.

Ndërkaq, objekte institucionale, që do të kyçen në rrjetin e ngrohjes janë: çerdhet e fëmijëve “Buzëqeshja” dhe “Xixëllonjat”, Teatri Kombëtar, Filarmonia e Kosovës, Ministria e Kulturës, shkolla “Naim Frashëri”, Stacioni i Policisë në lagjen e “Muhaxherve”, Fakulteti i Arteve, ndërtesa e EULEX-it dhe Dogana e Kosovës.

Në saje të këtij projekti do të rehabilitohen 100 nënstacione të ngrohjes, ndërsa 50 nënstacione do të jenë të reja. Në lagjen “Ulpiana” do të rehabilitohen 24 nënstacione, “Qendër”-10 nënstacione, “Dardani”- 26 nënstacione, “Bregu i diellit”- 8 nënstacione, ndërsa në objektet institucionale dhe publike do të rehabilitohen 36 nënstacione të ngrohjes.

Si rrjedhojë e këtij projekti rrjeti i ngrohjes do të zgjerohet me 3287 metër gypa të rinj të paraizoluar të ngrohjes, ndërsa në rrjetin ekzistues të ngrohjes 3362 metra gypa të dimensioneve të ndryshme do të rehabilitohen (gypat e vjetër do të zëvendësohen me gypa të rinj).

Kjo pjesë e projektit për zgjerim dhe rehabilitim të rrjetit të ngrohjes është financuar nga Komisioni Evropian me 8.3 milion euro, ndërsa “Termokos” dhe Komuna e Prishtinës participojnë me nga 250 mijë euro. /KsP.